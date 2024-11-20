Генсек РФС рассказал, сколько платят футболистам за вызов в сборную

Футболисты сборной России получают символические выплаты за вызов в национальную команду, премиальные за матчи в условиях отсутствия официальных соревнований не предусмотрены. Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью «РБ Спорт».

По его словам, игроки получают стандартное вознаграждение, которое значительно меньше пяти тысяч долларов. «Повторю, это символическая сумма — она несопоставима с зарплатами футболистов», — подчеркнул Митрофанов.

Это правило распространяется как на мужскую, так и на женскую и молодежную сборные.

Сборная России с 2022 года играет только на товарищеских матчах из-за санкций ФИФА и УЕФА, которые запретили участие команды в официальных турнирах. В результате, российская сборная пропустила такие крупные соревнования, как чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Также команда не будет участвовать в жеребьевке квалификации чемпионата мира 2026 года.

Однако россияне продолжают играть в товарищеских матчах. В этом месяце сборная России одержала две крупные победы: в Краснодаре разгромила Бруней со счетом 11:0, а в Волгограде победила Сирию со счетом 4:0. В последней игре голы забили Максим Осипенко, Илья Самошников и Алексей Миранчук.

Ранее Митрофанов рассказал в интервью «РБК Спорт», что пригласить иностранную сборную на матч с российской командой стоит примерно десять миллионов рублей, если в делегацию входят примерно 45 человек. Самые крупные затраты — на перелёт, проживание и еду.