Глава Семилукского района посоветовал селянам купить вертолёт из-за бездорожья
В Воронежской области глава администрации Семилукского района предложил жителям села Студёновки, обратившимся к нему с жалобами на отсутствие дороги, приобрести вертолёт. В региональной прокуратуре сообщили, что надзорное ведомство проверит ситуацию.
Бездорожье у села Студёновка. Видео © VK / Народный фронт | Воронежская область
На днях на странице воронежского отделения Народного фронта появился ролик с историей от жительницы села Студёновка Юлии Зубковой, матери троих детей. Она рассказала, что к улице Родниковой, где живёт её семья и ещё около двух десятков человек, можно добраться только через поле, а если оно вспахано, то лишь оврагом, который под силу преодолеть разве что автомобилям с полным приводом. Местные обращались по этому поводу к администрации с 2019 года, но добиться удалось немногого: прежняя руководительница посыпала половину дороги битым кирпичом. Пришедший ей на смену чиновник уже пять лет обещает решить проблему, а в последний раз превзошёл сам себя и посоветовал многодетному семейству обзавестись вертолётом.
«По публикациям организована проверка», — цитирует комментарий прокуратуры РИА «Новости».
Посёлок Студёновка относится к Губарёвскому сельскому поселению. Там агентству заявили, что прокомментируют ситуацию только в случае личной встречи.
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