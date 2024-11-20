Глава Семилукского района посоветовал селянам купить вертолёт из-за бездорожья

На днях на странице воронежского отделения Народного фронта появился ролик с историей от жительницы села Студёновка Юлии Зубковой, матери троих детей. Она рассказала, что к улице Родниковой, где живёт её семья и ещё около двух десятков человек, можно добраться только через поле, а если оно вспахано, то лишь оврагом, который под силу преодолеть разве что автомобилям с полным приводом. Местные обращались по этому поводу к администрации с 2019 года, но добиться удалось немногого: прежняя руководительница посыпала половину дороги битым кирпичом. Пришедший ей на смену чиновник уже пять лет обещает решить проблему, а в последний раз превзошёл сам себя и посоветовал многодетному семейству обзавестись вертолётом.