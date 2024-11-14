Языковой код: Новый ростовский губернатор запретил чиновникам общаться с жителями «по-птичьи»

Чиновники не должны общаться с жителями Ростовской области на «птичьем языке». С таким призывом выступил врио главы региона Юрий Слюсарь.

«Отдельно поговорили и о «птичьем языке», на котором часто дают ответы власти. Не думаю, что, придя домой, государственные и муниципальные служащие общаются так же с членами семьи. Сам наблюдал такое в комментариях под постами. Нельзя общаться с людьми языковым кодом чиновников», – написал он в телеграм-канале.