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Регион
14 ноября, 15:39

Языковой код: Новый ростовский губернатор запретил чиновникам общаться с жителями «по-птичьи»

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь осудил чиновников за птичий язык

Юрий Слюсарь. Обложка © Telegram / Юрий Слюсарь

Юрий Слюсарь. Обложка © Telegram / Юрий Слюсарь

Чиновники не должны общаться с жителями Ростовской области на «птичьем языке». С таким призывом выступил врио главы региона Юрий Слюсарь.

«Отдельно поговорили и о «птичьем языке», на котором часто дают ответы власти. Не думаю, что, придя домой, государственные и муниципальные служащие общаются так же с членами семьи. Сам наблюдал такое в комментариях под постами. Нельзя общаться с людьми языковым кодом чиновников», – написал он в телеграм-канале.

Слюсарь призвал чиновников давать жителям короткие и ясные ответы, у людей не должно оставаться вопросов. Кроме того, он отметил, что представители властей должны поменять подход и быть открытыми в общении с ростовчанами. По его словам, Интернет сейчас является удобной площадкой для поддержания связи с местными жителями.

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Напомним, что 4 ноября президент РФ Владимир Путин назначил Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. Ранее он занимал пост главы Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). А заменил он Василия Голубева, который объявил о переходе на другую работу. Чиновник занимал этот пост с 2010 года. Выборы главы региона пройдут в сентябре 2025 года.

Дарья Нарыкова
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