Новый метод диагностики болезни Альцгеймера: наушники-микрофоны для анализа движений глаз

Болезнь Альцгеймера, от которой страдают более 50 миллионов человек по всему миру, остается одной из самых сложных для диагностики и лечения. Однако исследователи из Высшей школы технологий и Дартмутского университета разработали инновационный метод, который может значительно облегчить раннее выявление этого заболевания. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Традиционно диагностика Альцгеймера основывалась на анализе движения глаз, а именно саккад — быстрых и отрывистых движений, которые у пациентов с заболеванием становятся замедленными и менее точными. Однако данный подход требует дорогостоящего оборудования, а оно доступно не во всех медицинских учреждениях.

Чтобы сделать диагностику более доступной, ученые предложили использовать наушники-микрофоны, способные фиксировать вибрации барабанной перепонки, вызываемые движением глаз. Эти вибрации, в свою очередь, могут быть преобразованы в звуковые сигналы, которые анализируются для выявления ранних признаков болезни Альцгеймера.

Исследования, проведенные под руководством инженера-электрика Рэйчел Бузераль и нейробиолога Криса Нимчака, предполагают использование чувствительных микрофонов, которые улавливают едва заметные изменения в движениях глаз. Хотя они и неуловимы для человеческого слуха, но могут стать важным индикатором когнитивных нарушений.

Исследователи надеются, что их выводы облегчат раннюю диагностику и позволят отслеживать прогрессирование заболевания. Кроме того, методика может найти применение в диагностике различных когнитивных нарушений. Это делает новый подход не только более доступным, но и универсальным инструментом в медицине.

Таким образом, использование наушников-микрофонов для диагностики болезни Альцгеймера открывает новые горизонты в области неинвазивного и доступного мониторинга когнитивного здоровья.