Врачи предупреждают: мытьё головы в салоне красоты может привести к инсульту
Неправильное положение головы может спровоцировать инсульт. Обложка © freepik.com / freepik
Мытьё головы в салоне красоты — привычная процедура для многих. Однако она может представлять серьёзную опасность для здоровья. Доктор Арун Наик, нейрохирург из больницы Сагар в Индии, предупреждает, что неправильное положение головы над раковиной может привести к инсульту. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Основная проблема заключается в чрезмерном наклоне и переразгибании шеи, что может сдавливать или повреждать артерии, ответственные за кровоснабжение мозга. Порой это вызывает неприятные симптомы, такие как головокружение, нечёткость зрения, онемение шеи и даже временная потеря речи. В редких и тяжёлых случаях длительное давление на артерии может привести к летальному исходу.
Первый случай инсульта, связанного с мытьём головы в салоне, был зарегистрирован в США в 1993 году. С тех пор в медицинской литературе описаны несколько подобных случаев. Например, 50-летняя женщина перенесла инсульт, который изначально был ошибочно принят за проблемы с кишечником. В 2016 году Адель Бернс из Глазго столкнулась с инсультом после шести процедур мытья головы при окрашивании волос.
«Люди с высоким кровяным давлением, диабетом или имеющими в анамнезе проблемы с шеей подвержены большему риску», — рассказывает доктор Наик. Он также рекомендует принимать меры предосторожности: избегать чрезмерного запрокидывания головы назад, использовать мягкую опору для шеи, например, подушку или полотенце, и регулировать высоту кресла и раковины.
Кроме того, важно делать перерывы во время длительных процедур и быть внимательными к симптомам инсульта, таким как внезапное онемение или слабость лица, руки или ноги, спутанность сознания и сильная головная боль. Если вы заметили эти симптомы во время или после мытья головы, важно немедленно обратиться за медицинской помощью.
Недавно трихолог рассказала, сколько времени должно уходить на мытьё головы. Время этой процедуры должно составлять две минуты: за этот период нужно успеть не только нанести и смыть шампунь, но и помассировать подушечками пальцев голову.