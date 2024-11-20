Врачи предупреждают: мытьё головы в салоне красоты может привести к инсульту

Мытьё головы в салоне красоты — привычная процедура для многих. Однако она может представлять серьёзную опасность для здоровья. Доктор Арун Наик, нейрохирург из больницы Сагар в Индии, предупреждает, что неправильное положение головы над раковиной может привести к инсульту. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Основная проблема заключается в чрезмерном наклоне и переразгибании шеи, что может сдавливать или повреждать артерии, ответственные за кровоснабжение мозга. Порой это вызывает неприятные симптомы, такие как головокружение, нечёткость зрения, онемение шеи и даже временная потеря речи. В редких и тяжёлых случаях длительное давление на артерии может привести к летальному исходу.

Первый случай инсульта, связанного с мытьём головы в салоне, был зарегистрирован в США в 1993 году. С тех пор в медицинской литературе описаны несколько подобных случаев. Например, 50-летняя женщина перенесла инсульт, который изначально был ошибочно принят за проблемы с кишечником. В 2016 году Адель Бернс из Глазго столкнулась с инсультом после шести процедур мытья головы при окрашивании волос.

«Люди с высоким кровяным давлением, диабетом или имеющими в анамнезе проблемы с шеей подвержены большему риску», — рассказывает доктор Наик. Он также рекомендует принимать меры предосторожности: избегать чрезмерного запрокидывания головы назад, использовать мягкую опору для шеи, например, подушку или полотенце, и регулировать высоту кресла и раковины.

Кроме того, важно делать перерывы во время длительных процедур и быть внимательными к симптомам инсульта, таким как внезапное онемение или слабость лица, руки или ноги, спутанность сознания и сильная головная боль. Если вы заметили эти симптомы во время или после мытья головы, важно немедленно обратиться за медицинской помощью.