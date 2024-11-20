Синоптики предупреждают о штормовом ветре и рекордных осадках на этой неделе

Синоптики предупреждают москвичей о приближающемся ненастье, которое принесёт с собой штормовой ветер и значительное количество осадков. Непогода начнется в четверг, 21 ноября, и продлится до субботы, 23 ноября, пояснила KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, дождь начнется утром 21 ноября и усилится к 15 часам. Ожидается, что за сутки выпадет рекордное количество осадков для этого дня. Напомним, что предыдущий рекорд был установлен 21 ноября 1923 года, когда в столице выпало 16,7 мм осадков — это более полутора ведер воды на один квадратный метр.

В четверг будет аномально тёплая погода для этого времени: температура воздуха достигнет +8 ℃. При этом будут сильные порывы ветра: до 20 метров в секунду. Атмосферные фронты двух циклонов станут причиной столь бурной погоды, объяснила метеоролог.

К вечеру четверга начнётся резкое похолодание. В ночь на пятницу температура в Москве опустится до -2 ℃, а в области — до -4 ℃. В течение нескольких часов температура снизится на 10 градусов. Дождь постепенно перейдёт в мокрый снег. В пятницу следует ожидать метель, температура будет держаться около нуля градусов.

Суббота начнётся с температуры -4 градуса, но днем потеплеет до +4 ℃. Пойдёт снег и мокрый снег, местами сильный. Сугробы в городе достигнут высоты 5-12 см, в зависимости от района. Специалисты предупреждают, что этот снежный покров может быть временным. «Но на ближайшие дни он точно задержится», — сказала Позднякова.

В воскресенье осадки закончатся, но начнётся похолодание. Ночью температура опустится до -6 ℃, днём будет около нуля. На дорогах образуется гололедица, что потребует повышенной осторожности от водителей и пешеходов.