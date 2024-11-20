Пользователи Windows 11 сталкиваются с проблемами при установке обновления 24H2

Пользователи Windows 11 столкнулись с серьёзными проблемами при установке обновления KB5046617. На различных форумах и в службе поддержки активно обсуждаются ошибки, возникающие в процессе установки. Основные жалобы касаются зависания процесса на 35%, 37% или 40%, после чего система выдаёт коды ошибок.

По сообщению портала Windows Latest, некоторые пользователи отмечают, что даже после успешного завершения установки, в настройках Windows отображается уведомление, что обновление не применено. Это создаёт дополнительную путаницу и неудобства для пользователей, которые вынуждены самостоятельно искать обходные пути.

Кроме того, обновление KB5046617, как ожидалось, должно было решить проблемы с Alt-Tab, но для некоторых пользователей это не произошло. Также сообщается об ошибках с HDR в играх и случайных сбоях системы. Среди замеченных нарушений — исчезновение значков на панели задач после сна или перезагрузки, неисправности USB-устройств, клавиатур и сенсорных панелей на некоторых моделях ноутбуков.

Сложности затрагивают устройства с последней версией Windows 11 (24H2), и до настоящего момента официального решения нет. Microsoft пока не предоставила комментариев по этому вопросу, но эксперты предполагают, что в ближайшее время компания выпустит патч, который позволит завершить установку без ошибок.

На текущий момент пользователям рекомендуется отложить обновление через «Центр обновления Windows» или попробовать установить его вручную. В некоторых случаях может помочь очистка кэша «Центра обновления Windows», а также использование команд DISM или SFC для устранения неполадок. Однако эти методы не всегда дают положительный результат.