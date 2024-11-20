Песков: Путин указывал на попытки Киева взорвать «Турецкий поток»

В Кремле осведомлены о попытках Киева подорвать газопровод «Турецкий поток». Об этом упоминал президент России Владимир Путин, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков подтвердил, что Путин уже высказывался на эту тему, отвечая на вопрос о том, касается ли публикация Der Spiegel, в которой говорится о попытках экс-главкома ВСУ Валерия Залужного взорвать поток, тех же попыток, о которых говорил российский лидер.