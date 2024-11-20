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20 ноября, 16:24

Песков: Путин указывал на попытки Киева взорвать «Турецкий поток»

В Кремле осведомлены о попытках Киева подорвать газопровод «Турецкий поток». Об этом упоминал президент России Владимир Путин, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков подтвердил, что Путин уже высказывался на эту тему, отвечая на вопрос о том, касается ли публикация Der Spiegel, в которой говорится о попытках экс-главкома ВСУ Валерия Залужного взорвать поток, тех же попыток, о которых говорил российский лидер.

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Напомним, Der Spiegel сообщило, что Валерий Залужный, будучи главой Вооружённых сил Украины, предлагал осуществить взрыв не только «Северных потоков», но и «Турецкого потока» в Чёрном море. По данным издания, теракт был осуществлён группой из около 12 украинцев, среди которых была женщина, и всех их обучали украинские спецслужбы. Операция по подрыву трубопроводов носила название «Диаметр», а её затраты составили около 300 тысяч евро.

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Life.ru

Александра Мышляева
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