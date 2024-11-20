В Тобольске водитель угрожал пистолетом пассажиру и теперь Новый год проведёт в СИЗО

Суд в Тобольске отправил на два месяца в СИЗО водителя, который угрожал своему пассажиру пистолетом и был снят на камеру. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Фигуранта привели в зал суда. Видео © Telegram / Прокуратура Тюменской области

«Тобольский городской суд рассмотрел ходатайство следователя следственного отдела по г. Тобольск СУ СК России по Тюменской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в публикации прокуратуры.

Водитель угрожает пассажиру пистолетом в Тобольске. Видео © Telegram / Ирина Волк

Преступление удалось раскрыть благодаря появившейся в Сети записи, где отчётливо видно, как водитель тычет своему пассажиру в лицо пистолетом и что-то говорит. Отметим, что сам он на допросе пояснил, что не назвал бы свои действия угрозой. Под стражей он будет находиться до 18 января следующего года.