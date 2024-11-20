«Вырастают эгоистичные царьки»: Волынец призвала не ставить ребёнка «во главу угла»

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что многие родители слишком концентрируются на детях, отвергая другие важные аспекты воспитания. По её мнению, такое отношение приводит к искажению подхода, который она охарактеризовала как «детоцентризм».

«Этот перекос зародился ещё в Советском Союзе, когда были слоганы: «Всё лучшее детям», «Всё во имя детей», когда родители считали своим долгом отказаться от многого, ходить в одной и той же одежде, боялись съесть лишний кусок, а у ребёнка была самая последняя модель какой-то техники. В этом корень зла», — сказала омбудсмен.

Волынец отметила, что дети не должны занимать первое место в семье. По её мнению, у ребенка должно быть всё необходимое, однако ставить его в центр всего, как если бы он был «Богом», нельзя. Она также пояснила, что подобное отношение приводит к тому, что «мини-цари» — дети, встречаясь друг с другом, начинают конфликтовать, так как ни один из них не хочет уступать другому.