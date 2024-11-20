Госдуме предложили объявить войну экстремальному похудению детей в России
Омбудсмен Волынец призвала Госдуму запретить пропаганду худобы среди детей
В России предложили запретить пропаганду худобы среди детей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marija Stepanovic
Растущая мода на дефицит массы тела среди несовершеннолетних подрывает здоровье подрастающего поколения, вызывая нешуточное беспокойство у родительской общественности. В погоне за неестественной худобой, которую пропагандируют многие блогеры и лидеры мнений, российская молодёжь лишь вредит себе. Исправить ситуацию может законодательный запрет на популяризацию опасного стандарта красоты, уверена уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец.
Просьбу разработать соответствующий законопроект детский омбудсмен адресовала председателю Комитета Госдумы по охране здоровья Бадме Башанкаеву и председателю Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной. Документы, которые оказались в распоряжении Life.ru, гласят, что зачастую для соответствия квази-идеалу подростки придерживаются беспощадных диет и принимают гормональные препараты, ускоряющие расщепление жира. Побочным эффектом от таких пилюль нередко становится ухудшение репродуктивной функции.
«Прошу вас разработать законопроект, направленный на запрет пропаганды дефицита массы тела среди несовершеннолетних как стандарта красоты, который приводит детей и молодёжь к расстройству пищевого поведения (анорексии) и нарушает нормальные рост и развитие организма», — обратилась Волынец к парламентариям.
Между тем тренд на чрезмерную худобу активно подхватили и некоторые знаменитости: как отечественные, так и зарубежные. В России экстремальным сбросом веса отметилась Екатерина Варнава, которая напугала поклонников истощённым видом в купальнике. Схожую трансформацию перенесла и Анджелина Джоли — голливудская звезда вынуждена недоедать ради аристократического образа.