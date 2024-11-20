Госдуме предложили объявить войну экстремальному похудению детей в России

Растущая мода на дефицит массы тела среди несовершеннолетних подрывает здоровье подрастающего поколения, вызывая нешуточное беспокойство у родительской общественности. В погоне за неестественной худобой, которую пропагандируют многие блогеры и лидеры мнений, российская молодёжь лишь вредит себе. Исправить ситуацию может законодательный запрет на популяризацию опасного стандарта красоты, уверена уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец.

Просьбу разработать соответствующий законопроект детский омбудсмен адресовала председателю Комитета Госдумы по охране здоровья Бадме Башанкаеву и председателю Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной. Документы, которые оказались в распоряжении Life.ru, гласят, что зачастую для соответствия квази-идеалу подростки придерживаются беспощадных диет и принимают гормональные препараты, ускоряющие расщепление жира. Побочным эффектом от таких пилюль нередко становится ухудшение репродуктивной функции.