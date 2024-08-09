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9 августа, 16:06

"Хочется накормить": Поклонники Варнавы, поражённые её чрезмерной худобой, строят собственные теории

Поклонников шокировали новые фото в купальнике похудевшей Варнавы

Варнава после похудения. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kativarnava

Варнава после похудения. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kativarnava

39-летняя актриса Екатерина Варнава продолжает шокировать поклонников своей худобой. В своих социальных сетях она опубликовала новое фото в купальнике с отдыха в санатории, однако фанаты совсем не оценили формы артистки, от которой остался буквально один скелет.

"Худенькая очень. Хочется накормить", "Какой кошмар! Очень болезненный вид", "Хороший человек, но её становится всё меньше и меньше", "Это уже анорексия", "Она болеет?" — пишут пользователи Сети под постом, отмечая, что артистка перестала быть похожей на себя.

У преданных фанатов сложилось впечатление, что Варнаву давно пора спасать: её подозревают в расстройстве пищевого поведения. Однако сама артистка на здоровье не жалуется, а спокойно отдыхает в санатории, нахваливая местные блюда для вегетарианцев. Более того, в аккаунте юмористки появляется всё больше откровенных фото, поэтому можно сделать вывод, что саму звезду "Comedy women" всё устраивает.

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Ранее Life.ru сообщил, что актёр Михаил Галустян отказался от жирного шашлыка и смог сбросить 14 кг. Комик признался, что раньше особо не следил за питанием, но недавно отказался от вредного и тяжёлого мяса. Ведущего заподозрили в новом романе с девушкой, ради которой он так изменился, однако профессиональная сваха опровергла такую версию. А вот артист Никита Ефремов экстренно сбросил килограммы ради роли в кино. Он предстанет на экране в образе Соловья-разбойника.

Александра Мышляева
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