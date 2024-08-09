"Хочется накормить": Поклонники Варнавы, поражённые её чрезмерной худобой, строят собственные теории

39-летняя актриса Екатерина Варнава продолжает шокировать поклонников своей худобой. В своих социальных сетях она опубликовала новое фото в купальнике с отдыха в санатории, однако фанаты совсем не оценили формы артистки, от которой остался буквально один скелет.

"Худенькая очень. Хочется накормить", "Какой кошмар! Очень болезненный вид", "Хороший человек, но её становится всё меньше и меньше", "Это уже анорексия", "Она болеет?" — пишут пользователи Сети под постом, отмечая, что артистка перестала быть похожей на себя.

У преданных фанатов сложилось впечатление, что Варнаву давно пора спасать: её подозревают в расстройстве пищевого поведения. Однако сама артистка на здоровье не жалуется, а спокойно отдыхает в санатории, нахваливая местные блюда для вегетарианцев. Более того, в аккаунте юмористки появляется всё больше откровенных фото, поэтому можно сделать вывод, что саму звезду "Comedy women" всё устраивает.