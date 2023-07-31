Страшно смотреть: 5 знаменитостей, которым погоня за стройностью стоила жизни

Недавний случай со смертью российской блогерши Жанны Самсоновой напомнил нам, что в погоне за стройностью нужно быть очень аккуратными. Многие люди забывают о здоровье и идут на поводу у общественного мнения. Жёсткое сыроедение, как в случае Жанны, или подсаживание на диеты, которые основываются на воде, — это безумие, способное довести организм до серьёзного истощения. Хотелось бы верить, что мода на нездоровую худобу канула в далёкое прошлое. А пока мы расскажем про пять историй знаменитостей, чьё стремление к похудению закончилось не только анорексией, но и смертью.

1. Российская блогер-сыроедка Zhanna D’Art

Российская блогерша-сыроедка Жанна Д'арт умерла от истощения. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rawveganfoodchef

Непосредственно актуальный случай смерти от истощения. Жанна Самсонова — популярная российская блогерша, более известная по псевдониму Жанна Д'арт. Девушка окончила Казанский государственный институт культуры. Именно там стало меняться её мировоззрение и зародилось увлечение нестандартным питанием. Последние 17 лет женщина путешествовала по разным странам Азии, занималась йогой, духовными практиками и пропагандировала отказ от мяса. Пять лет Жанна придерживалась веганства, а после и вовсе перешла на сыроедение. Её рацион состоял лишь из фруктов, ростков семян подсолнечника и соков. В последний год Жанна работала в одном из сыроедческих кафе в Таиланде, предлагала подписчикам обучиться её мастерству кулинара онлайн на собственных авторских курсах. Потом питание блогерши ужесточилось — и впоследствии она перешла на овощи и фрукты в чистом виде, без специй, масла и каких-либо добавок. А ещё Жанна уже более шести лет не пила воду — полностью перешла на фруктовые и овощные соки. Женщине нравилось, что она в свои 40 выглядела гораздо моложе сверстников. Однако очень скоро при таком питании организм начал съедать сам себя. Девушка отказывалась признать проблему — это было явное расстройство пищевого поведения. Когда одна из подруг всё-таки уговорила обратиться за помощью в больницу, было уже слишком поздно, медики не смогли ничего сделать. Жанна скончалась 21 июля 2023 года в Малайзии прямо в реабилитационной клинике.

2. Актриса Карла Альварес

Мексиканская модель и актриса Карла Альварес умерла от анорексии и булимии. Фото © Getty Images / Gustavo Caballero

В 20 лет юная красотка, мексиканская модель Карла Альварес пришла на кастинг для съёмок в сериале и вытащила счастливый билет. Девушка сделала успешную карьеру, снявшись в более чем 20 сериалах и фильмах. Кроме того, Карла принимала участие в рекламных роликах, получая большие гонорары и считаясь одной из самых красивых актрис Мексики. Однако было одно "но". Она панически боялась поправиться, хотя у неё были здоровая внешность и красивая фигура. Карла ненавидела типичные для латиноамериканки сочные бедра, поэтому истязала себя диетами, проводила по несколько часов в день в спортзале, употребляла различные биодобавки. Альварес довела себя до измождённого состояния и заболела анорексией. Вскоре к этой болезни присоединилась булимия — и в 41 год звезды не стало. Последняя, 99-я серия саги "Как прекрасна любовь" с участием актрисы вышла за 5 месяцев до её смерти — 31 мая 2013 года.

3. Певица Карен Карпентер из группы Carpenters

Американская певица Карен Карпентер скончалась от истощения и разрыва сердца на фоне диет. Фото © Getty Images / Michael Putland

Карен Карпентер — известная американская певица и барабанщица группы Carpenters, в которой она занималась творческой деятельностью вместе со своим братом. Ричард и его сестра сумели в свою копилку собрать все мыслимые и немыслимые награды, став настоящими кумирами целого поколения. Когда группа стала популярной, у Карен появилось всё, о чём та когда-то мечтала: деньги и поклонники. Когда певица бывала на гастролях, ей приходилось питаться чем попало — в основном это были бургеры, картошка и другой фастфуд. В итоге артистка сильно поправилась. Девушка решилась на кардинальный способ похудения — не есть практически ничего. Через полгода вес Карен при росте 172 см снизился до отметки в 40 килограммов. Семья запаниковала и положила Карпентер на реабилитацию в клинику, откуда Карен вышла, казалось бы, поправившейся и отдохнувшей. Однако на самом деле у певицы началась булимия. И этот недуг окружающим было заметить тяжелее, так как певица всегда ела вместе с ними. А вот что она делала после — никто не знал. В один момент сердце звезды не выдержало — Карен нашли мёртвой на собственной кухне. На момент смерти она весила всего 36 кг.

4. Гимнастка Кристина Генрих

Американская гимнастка Кристина Генрих настолько хотела попасть в олимпийскую сборную США, что не смогла справиться с одержимостью идеи о похудении. Фото © Wikipedia

С раннего детства Кристина увлекалась художественной гимнастикой, девочку считали довольно перспективной и безусловно одарённой. Её спортивная карьера стартовала весьма успешно, и буквально через несколько лет пошли разговоры о том, что Кристи имеет все шансы попасть в олимпийскую сборную США. Однако этот момент совпал с переходным возрастом Кристины, её организм начал гормонально перестраиваться — и спортсменка активно набирала вес. Даже несмотря на то, что она старалась держать себя в форме. Тренер строго отчитал подопечную и сказал, что будущее в гимнастике зависит от того, насколько быстро она возьмёт себя в руки и сбросит лишние килограммы. Кристина стала одержима идеей попасть в сборную, поэтому села на строжайшую диету и изнуряла себя тренировками. Девочка постоянно взвешивалась и пребывала в глубокой депрессии из-за каждого набранного грамма. Всё закончилось нервной анорексией, от которой Кристи лечили чуть более двух лет, но безуспешно: в 22 года та скончалась от полиорганной недостаточности и истощения.

5. Топ-модель Карин Боуман

За год до смерти известная модель Карин Боуман умерла от анорексии, в ней было на тот момент меньше 30 килограммов. Фото © twitter / pattysire

Модельным делом Карин Боуман начала заниматься в юности и достаточно быстро достигла определённых успехов. В 20 лет девушка заняла второе место на национальном молодёжном конкурсе красоты. А потом израильская модель начала худеть. Со временем блондинка настолько увлеклась темой стройности, что довела себя до анорексии. Ещё пару лет назад вес Карины составлял около 30 килограммов. Тогда она уже не могла вести привычный образ жизни и всё время находилась под наблюдением врачей. За 10 лет болезнь превратила цветущую девушку в старуху: под закат жизни Бауман была не в силах передвигаться самостоятельно, её кожа покрылась глубокими морщинами, волосы поседели. Звезда подиумов умерла в конце мая 2023 года от анорексии. Ей было 35 лет, а весила звезда немногим больше 26 килограммов.