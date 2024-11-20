Жёлтая Lada, которую водил Путин, запустила движение по участку трассы «Сибирь»

Старт движению по открывшемуся сегодня новому участку автотрассы «Сибирь» дала жёлтая Lada Kalina, на которой президент РФ Владимир Путин проехал по трассе «Амур» в 2010 году. Об этом сказал глава Росавтодора Роман Новиков.

Мероприятие проходило под эгидой выставки «Транспорт России» в Гостином дворе. Церемония открытия нескольких автомобильных дорог в Иркутской области и Пермском крае проходила в формате видеоконференции, ей руководил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В частности, был введён в эксплуатацию новый участок трассы Р-255 «Сибирь» в объезд города Усолье-Сибирское.

В 2010 десятом году Lada Kalina жёлтого цвета, за рулём которой сидел Владимир Путин, исполнявший тогда обязанности премьер-министра России, отправилась в пробег от Хабаровска до Читы. Роман Новиков подтвердил, что именно этот автомобиль первым выехал на новый участок трассы «Сибирь».