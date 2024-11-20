Жёлтая Lada, которую водил Путин, запустила движение по участку трассы «Сибирь»
Та самая жёлтая Lada Kalina, за рулём которой Владимир Путин проехал по трассе «Амур» в 2010 году. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Старт движению по открывшемуся сегодня новому участку автотрассы «Сибирь» дала жёлтая Lada Kalina, на которой президент РФ Владимир Путин проехал по трассе «Амур» в 2010 году. Об этом сказал глава Росавтодора Роман Новиков.
Мероприятие проходило под эгидой выставки «Транспорт России» в Гостином дворе. Церемония открытия нескольких автомобильных дорог в Иркутской области и Пермском крае проходила в формате видеоконференции, ей руководил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В частности, был введён в эксплуатацию новый участок трассы Р-255 «Сибирь» в объезд города Усолье-Сибирское.
В 2010 десятом году Lada Kalina жёлтого цвета, за рулём которой сидел Владимир Путин, исполнявший тогда обязанности премьер-министра России, отправилась в пробег от Хабаровска до Читы. Роман Новиков подтвердил, что именно этот автомобиль первым выехал на новый участок трассы «Сибирь».
Ранее Владимир Путин поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 78-летием. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава РФ сам позвонил имениннику, что передать добрые пожелания.