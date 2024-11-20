Крайняя степень ангажированности: Захарова обвинила Википедию в распространении фейков

На форуме «Диалог о фейках» официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что онлайн-энциклопедия «Википедия» является примером высокой степени предвзятости и содержит множество фейковой информации.

Выступление Захаровой на форуме «Диалог о фейках». Видео © Life.ru

«Печально на сегодняшний день обстоят дела и с самой популярной онлайн-базой знаний, как она презентовалась, — «Википедией». Ведь невозможно не видеть крайней степени тенденциозности, ангажированности статей на политические, исторические темы. И это при отсутствии нормальной возможности внести изменения даже тем, о ком пишутся эти материалы, — отметила она.

Захарова отметила, что материалы на этой платформе обычно представляют исключительно западную точку зрения, содержат откровенные фальсификации и одностороннюю интерпретацию событий. Она также добавила, что пользователи не имеют возможности напрямую корректировать неверные сведения о себе, и даже при удачном исправлении система может вновь вернуться к распространению ложной информации.