Россия стала объектом куда наиболее глубокой и противоречащей логике информационной агрессии Запада, даже в сравнении с теми кампаниями, которым подверглись Катар и Иран. Такое заявление сделала бывшая глава австрийского МИД, глава центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль во время выступления на форуме «Диалог о фейках».

«Если можно провести параллели между Ираном, Катаром и Россией сегодня, то происходящее с Россией уникально. Оно идёт гораздо дальше, чем то, что случилось с Катаром или Ираном когда-либо, начиная с 1979 года. Я ездила в Иран на протяжении 15 лет регулярно, это было нелегко, я там преподавала. Но из-за этого на меня никогда никаких нападок не было», — рассказала она.

Кнайсль добавила, что очень удивилась, выслушав множество звучавших с Запада обвинений в свой адрес после того, как дала комментарий российскому телеканалу RT. Также она упомянула целую череду западных информационных кампаний, которые разворачивались по всему миру, сделав акцент на происходившем в Катаре и Иране. Но при этом, по её мнению, на Россию оказывают значительно более агрессивное давление.

«Мы видим, что ненависть в отношении России гораздо более глубокая, гораздо более алогичная», — отметила Кнайсль.