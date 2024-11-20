Верховный суд РФ узаконил приговор ветерану «Альфы» за убийство бизнесменов

Верховный суд России подтвердил приговор экс-бойцу спецназа ФСБ «Альфа» Борису Чукаеву, которого приговорили к 18 годам колонии за убийства бизнесменов. Об этом сообщили в суде.

«Решением уголовной коллегии Верховного суда Российской Федерации от 20 ноября 2024 года оставить приговор Московского городского суда в отношении Чукаева без изменения, жалобу — без удовлетворения», — цитирует ТАСС зачитанный судьёй вердикт.

Двух ветеранов «Альфы» Бориса Чукаева и Александра Чуканова вместе со специалистом отдела стратегического планирования компании «Авуар дельта» Андреем Воскресенским арестовали в 2019-м году, обвинив в похищениях и убийствах бизнесменов в начале нулевых. Среди их жертв был хозяин люберецкого продуктового рынка Илья Дворкин. Покушение совершалось и на руководителя банка «Метрополь» Айдара Котюжанского, но он смог выжить.

Из всех троих до суда смог дожить только Чукаев. Воскресенский скончался после схватки с соседом по камере из-за острой сердечной недостаточности, а Чуканов умер от коронавируса, пока находился в СИЗО.