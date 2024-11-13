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Регион
13 ноября, 08:59

Петербургскому блогеру-сыроеду добавили два года за страшную гибель сына от истощения

Суд ужесточил приговор блогеру-сыроеду Лютому до 10 лет за гибель сына от голода

Петербургскому блогеру-сыроеду Максиму Лютому, чей сын умер от истощения, ужесточили наказание на два года – до десяти лет лишения свободы. Решение приняла Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Суд ужесточил приговор блогеру-сыроеду Лютому. Видео © Телеграм / Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

На заседании Лютый обвинил во лжи мать своего сына, заявив, что она оговорила его из ревности, неприязни и желания присвоить его деньги. Блогер говорил о любви к малышу, которого они назвали «Космосом». Он настаивал, что заботился о нём.

Блогер просил суд смягчить его статью до «причинения смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ), однако апелляционная инстанция не согласилась с этим. Квалификацию действий ему оставили без изменений, а срок увеличили.

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Напомним, что младенец скончался от истощения в марте прошлого года. Перед смертью грудничок весил всего 1,6 килограмма. По данным следствия, отец семейства запрещал супруге полноценно питаться во время беременности, а после родов перенёс запреты на ребёнка. Родственники считают, что сыроед хотел вырастить из сына праноеда — человека, который питается только энергией солнца. Ранее суд приговорил мать малыша к двум годам исправительных работ. Блогеру же запрашивали восемь с половиной лет колонии.

Обложка ©

Телеграм / Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Андрей Бражников
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