Петербургскому блогеру-сыроеду добавили два года за страшную гибель сына от истощения

Петербургскому блогеру-сыроеду Максиму Лютому, чей сын умер от истощения, ужесточили наказание на два года – до десяти лет лишения свободы. Решение приняла Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Суд ужесточил приговор блогеру-сыроеду Лютому. Видео © Телеграм / Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

На заседании Лютый обвинил во лжи мать своего сына, заявив, что она оговорила его из ревности, неприязни и желания присвоить его деньги. Блогер говорил о любви к малышу, которого они назвали «Космосом». Он настаивал, что заботился о нём.