Петербургскому блогеру-сыроеду добавили два года за страшную гибель сына от истощения
Суд ужесточил приговор блогеру-сыроеду Лютому до 10 лет за гибель сына от голода
Петербургскому блогеру-сыроеду Максиму Лютому, чей сын умер от истощения, ужесточили наказание на два года – до десяти лет лишения свободы. Решение приняла Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Суд ужесточил приговор блогеру-сыроеду Лютому. Видео © Телеграм / Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
На заседании Лютый обвинил во лжи мать своего сына, заявив, что она оговорила его из ревности, неприязни и желания присвоить его деньги. Блогер говорил о любви к малышу, которого они назвали «Космосом». Он настаивал, что заботился о нём.
Блогер просил суд смягчить его статью до «причинения смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ), однако апелляционная инстанция не согласилась с этим. Квалификацию действий ему оставили без изменений, а срок увеличили.
Напомним, что младенец скончался от истощения в марте прошлого года. Перед смертью грудничок весил всего 1,6 килограмма. По данным следствия, отец семейства запрещал супруге полноценно питаться во время беременности, а после родов перенёс запреты на ребёнка. Родственники считают, что сыроед хотел вырастить из сына праноеда — человека, который питается только энергией солнца. Ранее суд приговорил мать малыша к двум годам исправительных работ. Блогеру же запрашивали восемь с половиной лет колонии.
Телеграм / Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края