«Миллионы погибают»: Сигал обвинил ЦРУ в распространении смертоносной лжи

Американское ЦРУ достигло впечатляющих высот в создании фейков и их распространении. Такое заявление сделал спецпредставитель МИД РФ по вопросам гуманитарных связей России и США Стивен Сигал, выступая на форуме «Диалог о фейках».

Стивен Сигал о распространении фейков Центральным разведывательным управлением США. Видео © Life.ru

«Некоторые страны и некоторые институты, например ЦРУ, значительно преуспели в создании дезинформации, они тратят баснословные суммы на её распространение. На основе этих фейков активно ведётся информационная война, направленная как на отдельных людей, так и на целые государства. Миллионы людей погибают и страдают от этих фейков», — подчеркнул он.