Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 18:43

«Миллионы погибают»: Сигал обвинил ЦРУ в распространении смертоносной лжи

Сигал: ЦРУ добилось огромных успехов в создании и распространении фейков

Американское ЦРУ достигло впечатляющих высот в создании фейков и их распространении. Такое заявление сделал спецпредставитель МИД РФ по вопросам гуманитарных связей России и США Стивен Сигал, выступая на форуме «Диалог о фейках».

Стивен Сигал о распространении фейков Центральным разведывательным управлением США. Видео © Life.ru

«Некоторые страны и некоторые институты, например ЦРУ, значительно преуспели в создании дезинформации, они тратят баснословные суммы на её распространение. На основе этих фейков активно ведётся информационная война, направленная как на отдельных людей, так и на целые государства. Миллионы людей погибают и страдают от этих фейков», — подчеркнул он.

«Буду на стороне президента»: Сигал заявил о готовности отдать жизнь за Путина на СВО
«Буду на стороне президента»: Сигал заявил о готовности отдать жизнь за Путина на СВО

Также на мероприятии выступила экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль. Она заявила, что Россия подвергается беспрецедентной информационной агрессии со стороны Запада, на фоне которой меркнут даже масштабные кампании против Катара и Ирана.

Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Другие новости
  • Стивен Сигал
  • цру
  • США
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar