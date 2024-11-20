В Париже грабители обнесли музей, расколотив витрину топорами и битами прямо при посетителях

В Париже неизвестные в балаклавах и касках ограбили музей Коньяк-Жэ и вынесли оттуда пять коллекционных шкатулок и табакерок XVIII века. Витрины они разбили топорами и битами. Об этом пишет агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, имеющий доступ к материалам следствия.

По информации агентства, дерзкий налёт состоялся около 10:30 по местному времени (12:30 по Москве), вскоре после того как музей открылся. Никто из персонала или посетителей не пострадал. Источник AFP утверждает, что пять украденных «исторических шкатулок и табакерок» передали музею для экспозиции Luxe en poche «Роскошь в кармане». Проводится оценка ущерба.