Просчиталась, но где? Россиянка обчистила ПВЗ с детьми, но забыла про камеры
Жительница Кирова привлекла двух детей и ограбила пункт выдачи маркетплейса
Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Кирова за кражу товаров из пункта выдачи маркетплейса. 34-летняя женщина проникла на ПВЗ ночью с двумя несовершеннолетними сыновьями и похитила заказов на 100 тысяч рублей. Воришек запечатлели камеры видеонаблюдения.
Ночные воры в объективах камер. Видео © Telegram / Полиция Кировской области
Тревогу забил владелец пункта, который утром не досчитался посылок. Также преступники взломали входную дверь ПВЗ. Благодаря работающим камерам личность злоумышленницы была быстро установлена, а украденные заказы изъяты. С неё на время следственных мероприятий взяли подписку о невыезде.
«Также проводится проверка по факту вовлечения женщиной несовершеннолетних в противоправную деятельность», — сообщили в региональном управлении МВД.
Эпик недавно произошёл и на одном из пунктов выдачи заказов CDEK в Башкирии. Двое мужчин устроили там кулачные бои, которые завершились неожиданным финалом. Надавав друг другу тумаков, они пожали руки и даже решили познакомиться.
Telegram / Полиция Кировской области