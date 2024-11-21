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20 ноября, 22:34

Просчиталась, но где? Россиянка обчистила ПВЗ с детьми, но забыла про камеры

Жительница Кирова привлекла двух детей и ограбила пункт выдачи маркетплейса

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Кирова за кражу товаров из пункта выдачи маркетплейса. 34-летняя женщина проникла на ПВЗ ночью с двумя несовершеннолетними сыновьями и похитила заказов на 100 тысяч рублей. Воришек запечатлели камеры видеонаблюдения.

Ночные воры в объективах камер. Видео © Telegram / Полиция Кировской области

Тревогу забил владелец пункта, который утром не досчитался посылок. Также преступники взломали входную дверь ПВЗ. Благодаря работающим камерам личность злоумышленницы была быстро установлена, а украденные заказы изъяты. С неё на время следственных мероприятий взяли подписку о невыезде.

«Также проводится проверка по факту вовлечения женщиной несовершеннолетних в противоправную деятельность», — сообщили в региональном управлении МВД.

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Эпик недавно произошёл и на одном из пунктов выдачи заказов CDEK в Башкирии. Двое мужчин устроили там кулачные бои, которые завершились неожиданным финалом. Надавав друг другу тумаков, они пожали руки и даже решили познакомиться.

Обложка ©

Telegram / Полиция Кировской области

Илья Пушкарев
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