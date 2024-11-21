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20 ноября, 21:18

Зеленский подписал закон о лишении государственных наград за поддержку России

Владимир Зеленский утвердил закон, который лишает государственных наград граждан, замеченных в поддержке России. Документ был принят Верховной Радой на этой неделе и сразу же подписан. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Закон предусматривает аннулирование наград, таких как звание Героя Украины и орден «За заслуги», для лиц, поддерживающих или популяризирующих Россию. Ранее Зеленский отметил, что этот шаг направлен на укрепление национальной безопасности и борьбу с внутренними угрозами.

После начала конфликта с Россией власти Украины активизировали преследование граждан, заподозренных в пророссийских взглядах. В стране расследуется около 17 тысяч уголовных дел против так называемых «изменников». Под репрессии попали политики, журналисты, представители духовенства и другие общественные деятели. Запрещено более десятка партий, включая «Оппозиционную платформу – За жизнь» и Компартию.

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Ранее Зеленский без утайки назвал условия, при которых Украина проиграет России. По словам бывшего комика, отсутствие единства по украинскому вопросу является опасным фактором. Также важна сплочённость Вашингтона и Киева, но не факт, что она останется.

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Артём Гапоненко
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