Зеленский подписал закон о лишении государственных наград за поддержку России

Владимир Зеленский утвердил закон, который лишает государственных наград граждан, замеченных в поддержке России. Документ был принят Верховной Радой на этой неделе и сразу же подписан. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Закон предусматривает аннулирование наград, таких как звание Героя Украины и орден «За заслуги», для лиц, поддерживающих или популяризирующих Россию. Ранее Зеленский отметил, что этот шаг направлен на укрепление национальной безопасности и борьбу с внутренними угрозами.

После начала конфликта с Россией власти Украины активизировали преследование граждан, заподозренных в пророссийских взглядах. В стране расследуется около 17 тысяч уголовных дел против так называемых «изменников». Под репрессии попали политики, журналисты, представители духовенства и другие общественные деятели. Запрещено более десятка партий, включая «Оппозиционную платформу – За жизнь» и Компартию.