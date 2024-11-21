Захарова с иронией оценила слова главы МИД Австрии о тысячелетнем конфликте

Слова министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга о том, что конфликт на Украине длится уже тысячу лет, является ложью. Так оговорку дипломата оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ложью больше, ложью меньше - все привыкли», — написала Захарова в телеграм-канале.

Заявление о тысячелетнем конфликте Шалленберг сделал в обращении к присутствующим на совместной с украинским коллегой Андреем Сибигой в Вене пресс-конференции 19 ноября. По его словам, они собрались в «очень печальную дату», ведь с момента начала конфликта прошла ровно тысяча лет.

Оговорка главы МИД Австрии Александера Шалленберга о конфликте на Украине. Видео © Telegram / Мария Захарова