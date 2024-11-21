Захарова вогнала в краску проныру из Британии на брифинге Лаврова

На брифинг министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по итогам саммита G20 в Рио-де-Жанейро проникла журналистка британского канала Sky News, которая не имела допуска к участию в мероприятии. Внимание на незваного гостя обратила официальный представитель МИД Мария Захарова, вогнавшая проныру в краску.

Регламент брифинга предусматривал присутствие лишь аккредитованных представителей СМИ, и западные журналисты в их число не входили. Однако Sky News всё же умудрился подослать лазутчицу, которая заняла место в задних рядах. Захарова узнала об этом и предложила присутствующим репортёрам решить судьбу гостьи голосованием.

«В зале несколько секунд было абсолютно тихо. А потом все подняли руки — мы единогласно были за то, чтобы дама осталась. Та заметно покраснела», — цитирует дипломата kp.ru.

Задать свой вопрос Лаврову журналистка британского канала так и не смогла — на неё у министра попросту не осталось времени. А по окончании брифинга она даже попыталась поговорить с главой МИД у выхода из зала, но смелая задумка успехом не увенчалась.

«Было и такое», — отреагировала Захарова в Telegram-канале на сообщения СМИ.