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21 ноября, 04:45

Два БПЛА уничтожены силами ПВО в Ростовской и Волгоградской областях

В ночь с 20 на 21 ноября была пресечена попытка киевского режима провести террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по объектам на территории России. Об этом сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале заявил, что один дрон был уничтожен в Мясниковском районе. Пострадавших и разрушений на земле нет.

Ещё один беспилотник был нейтрализован в Волгоградской области, отметили в военном ведомстве.

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Ранее обломки взрывоопасного беспилотника нашли в Севастополе, в районе улицы Нефтяной. Вероятно, дрон был подавлен силами радиоэлектронной борьбы и упал в результате одной из атак ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Артём Гапоненко
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