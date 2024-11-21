Два БПЛА уничтожены силами ПВО в Ростовской и Волгоградской областях
В ночь с 20 на 21 ноября была пресечена попытка киевского режима провести террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по объектам на территории России. Об этом сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале заявил, что один дрон был уничтожен в Мясниковском районе. Пострадавших и разрушений на земле нет.
Ещё один беспилотник был нейтрализован в Волгоградской области, отметили в военном ведомстве.
Ранее обломки взрывоопасного беспилотника нашли в Севастополе, в районе улицы Нефтяной. Вероятно, дрон был подавлен силами радиоэлектронной борьбы и упал в результате одной из атак ВСУ.
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