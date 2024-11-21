Два БПЛА уничтожены силами ПВО в Ростовской и Волгоградской областях

В ночь с 20 на 21 ноября была пресечена попытка киевского режима провести террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по объектам на территории России. Об этом сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале заявил, что один дрон был уничтожен в Мясниковском районе. Пострадавших и разрушений на земле нет.

Ещё один беспилотник был нейтрализован в Волгоградской области, отметили в военном ведомстве.