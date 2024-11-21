В аэропорту Волгограда введены ограничения на отправку и приём самолётов

Ограничения введены в аэропорту Волгограда для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщили в Росавиации.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы с 05:45 по московскому времени. В ведомстве отметили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.