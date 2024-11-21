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Регион
21 ноября, 04:50

В аэропорту Волгограда введены ограничения на отправку и приём самолётов

Ограничения введены в аэропорту Волгограда для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщили в Росавиации.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы с 05:45 по московскому времени. В ведомстве отметили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

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Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Волгоградской области одного беспилотника в течение ночи. О разрушениях и пострадавших не уточнялось.

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airportvolgograd.ru

Артур Лапсаков
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