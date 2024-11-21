Россия в сентябре стала главным поставщиком газа в ЕС впервые с весны 2022 года

В сентябре этого года Россия впервые с весны 2022 года заняла лидирующую позицию по поставкам газа в Евросоюз. Об этом следует из расчётов по данным Евростата.

Как следует из документов, европейские компании за сентябрь приобрели из РФ газа на 1,4 миллиарда евро. Это оказалось на треть больше, чем за прошлые месяц и год. Как передаёт РИА «Новости», больше половины (примерно 60%) приходятся на трубопроводный, оставшиеся 40% — на сжиженных природный газ.

Стремительный рост экспорта выдвинул РФ на лидирующую позицию по поставкам «голубого топлива» в ЕС по итогам сентября. То есть на поставки из России приходится примерно 23,74% всего экспорта газа в Евросоюз. Для сравнения в августе данное значение не поднялось выше 16,54%. В последний раз подобные цифры наблюдались в мае 2022 года.

Следом за Россией в рейтинге по поставкам оказался Алжир. Его объёмы поставок сократились на 15% по сравнению с предыдущим месяцем — до 1,1 миллиарда евро. США, напротив, нарастили продажи до 21% — до 990,2 миллиона евро, закрыв тройку лидеров. На четвёртом месте обосновалась Норвегия, а на пятом — Великобритания. Последняя ещё два месяца назад входила в тройку, однако за короткий срок поставки сократились в 2,4 раза.