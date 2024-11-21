«Играют с огнём»: Слуцкий пригрозил Западу из-за планов напасть на Белоруссию

Западные силы пытаются развернуть второй фронт на территории Белоруссии для ведения антироссийской деятельности. Данные попытки обречены на провал, так как Минск и Москва способны дать ответ, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с РИА «Новости».

«Расследование белорусских журналистов говорит о том, что западники пытаются открыть в Белоруссии второй фронт. Цель всё та же — госпереворот и дальше создание нового антироссийского плацдарма. Но все подобные планы захлебнутся, уверен. И Москве, и Минску есть чем ответить», — сказал он.