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Регион
21 ноября, 05:36

В аэропорту Волгограда сняли все ограничения на полёты

В аэропорту Волгограда сняты все временные ограничения на полёты, введённые ранее. Они действовали с 05:45 до 08:05 по московскому времени в целях обеспечения безопасности перелётов. Об этом сообщили в Росавиации.

«В 08:05 мск ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в аэропорту Волгограда были введены ограничения на отправку и приём самолётов. Воздушная гавань некоторое время была закрыта. Рейсы не осуществлялись с 05:45 по Москве.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / muratart

Мария Любицкая
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