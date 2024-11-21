В аэропорту Волгограда сняли все ограничения на полёты

В аэропорту Волгограда сняты все временные ограничения на полёты, введённые ранее. Они действовали с 05:45 до 08:05 по московскому времени в целях обеспечения безопасности перелётов. Об этом сообщили в Росавиации.

«В 08:05 мск ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении.