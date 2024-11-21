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Регион
21 ноября, 06:24

В ГД внесли законопроект об универсальном платёжном коде для безналичной оплаты

Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru

Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru

Предложение о внедрении универсального платежного QR-кода при использовании безналичной оплаты товаров и услуг внесли в Государственную думу. Об этом сообщается в телеграм-канале председателя комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Внесение предлагаемых изменений позволит обеспечить в первую очередь средним и мелким кредитным организациям возможность равного доступа к платежной инфраструктуре и справедливые условия конкуренции с крупными кредитными организациями», — поясняется в документе законопроекта.

С его слов, в случае принятия данного законопроекта банки-операторы обязуют выдавать гражданам реквизиты перевода или же ссылку, ведущую на универсальный платёжный код. По мнению Аксакова, нововведение поспособствует улучшению регулирования платёжных услуг. Кроме того, это поможет развить конкуренцию и существенно уменьшить издержки торгово-сервисных учреждений и банков.

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Мария Любицкая
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