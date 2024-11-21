Метель, дождь и гололедица: Москвичей предупредили о непогоде

В четверг, 21 ноября, Москву накроет непогода, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в городе ожидаются сильный дождь, резкие порывы ветра, а также значительное понижение температуры воздуха.

«Температура будет повышаться примерно до 14–16 часов, а вот к вечеру произойдёт значительное понижение примерно до 2 градусов, то есть рухнет температура на 7–8 градусов», — отметил эксперт.

Он подчеркнул в эфире радио «Комсомольская правда», что скорость ветра в столице будет достигать 20 метров в секунду, поэтому может начаться метель. Сильный дождь позже сменится мокрым снегом.

На следующий день погода нормализуется, однако в субботу температура понизится вновь, с воскресенья установится более или менее зимняя погода. Температура воздуха в центре Москвы достигнет нуля градусов, а в большинстве городов Подмосковья — будет отрицательной. В понедельник и вторник ситуация не изменится, по ночам возможны заморозки.

«И [в четверг], и в пятницу, и в субботу, до воскресенья будут условия для скольжения. Называется это гололедица, потому что температура резко меняется и даже условия для налипания ледышек на провода, и это тоже опасно», — предупредил Вильфанд.