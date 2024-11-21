Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 07:00

Володин заявил, что Госдума приняла обращение к Кабмину по поводу миграции

К рассмотрению Госдумы принято обращение по реализации мер противодействия нелегальной миграции. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Володин подчёркивает, что предложенные в подготовленном документе меры поспособствуют улучшению эффективности борьбы с незаконной миграцией. Также в депутатском корпусе отметили, что парламентарий постоянно работает над совершенствованием законодательства в данном направлении.

В числе предложений системных мер: введение обязанности по прохождению экзамена по русскому языку в устной форме иностранцами, работающими по патентам; расширение видеозаписи устного экзамена; определение уровня владения русским языком мигрантов в зависимости от вида деятельности в РФ; утверждение закрытого перечня государственных учреждений, принимающих экзамены; обеспечение постоянного обновления экзаменационных материалов и контроль над процедурой со стороны государства.

Путин ужесточил наказание за организацию нелегальной миграции
Путин ужесточил наказание за организацию нелегальной миграции

Недавно стало известно, что 20 тысяч мигрантов будут депортированы из России. Такое решение принято в рамках масштабной операции «Нелегал-2024», которая ежегодно проводится МВД, ФСБ и Росфинмониторингом.

Обложка ©

Life.ru

Мария Любицкая
  • Новости
  • Госдума
  • Вячеслав Володин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar