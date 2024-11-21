Володин заявил, что Госдума приняла обращение к Кабмину по поводу миграции

К рассмотрению Госдумы принято обращение по реализации мер противодействия нелегальной миграции. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Володин подчёркивает, что предложенные в подготовленном документе меры поспособствуют улучшению эффективности борьбы с незаконной миграцией. Также в депутатском корпусе отметили, что парламентарий постоянно работает над совершенствованием законодательства в данном направлении.

В числе предложений системных мер: введение обязанности по прохождению экзамена по русскому языку в устной форме иностранцами, работающими по патентам; расширение видеозаписи устного экзамена; определение уровня владения русским языком мигрантов в зависимости от вида деятельности в РФ; утверждение закрытого перечня государственных учреждений, принимающих экзамены; обеспечение постоянного обновления экзаменационных материалов и контроль над процедурой со стороны государства.