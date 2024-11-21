Медаль «За храбрость» и УАЗ «Патриот»: Белгородский полицейский признан «Народным участковым»

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил лауреатов конкурса «Народный участковый-2024», который проходил на сайте kp.ru с 1 по 10 ноября. Победителя чествовали в здании Министерства внутренних дел.

Первое место в народном конкурсе занял старший участковый уполномоченный отдела МВД России по Белгородскому району Белгородской области, старший лейтенант полиции Сергей Наумов, которому министр уже присвоил звание капитана. Победитель на сайте «Комсомольской правды» набрал более 400 тысяч «сердечек».

«Народный участковый» России также получил почётную грамоту, переходящую статуэтку и автомобиль УАЗ «Патриот», который пригодится полицейскому не только для личных нужд, но и для охраны общественного порядка в приграничном регионе. К слову, Наумов ранее отличился в защите граждан от ВСУ, за что был награждён медалью «За храбрость» II степени.

«Автомобиль УАЗ «Патриот» пригодится в личной жизни, а также на службе. Он более подходящий в приграничном регионе, где сейчас прохожу службу», — отметил победитель.