Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали в огневой мешок в Великой Новоселке на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в силовых структурах. Указанный посёлок является крупнейшим укреплённый районом на юге региона.

А ранее Life.ru сообщал, что более 20 украинских военных попали в плен при попытке прорваться из котла под Курском. По данным Минобороны РФ, в ходе этой попытки были ликвидированы более 80 бойцов ВСУ, около 40 человек получили ранения.