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Регион
21 ноября, 07:26

ВСУ угодили в огневой мешок в крупнейшем укрепрайоне на юге ДНР

ТАСС: Группировка ВСУ в Великой Новоселке в ДНР попала в огневой мешок

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали в огневой мешок в Великой Новоселке на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в силовых структурах. Указанный посёлок является крупнейшим укреплённый районом на юге региона.

«Противник, окопавшийся в Великой Новоселке, уже находится в огневом мешке», — сказал собеседник ТАСС.

ВСУ угодили в огневой мешок, подготовленный ВС РФ под Курском
ВСУ угодили в огневой мешок, подготовленный ВС РФ под Курском

А ранее Life.ru сообщал, что более 20 украинских военных попали в плен при попытке прорваться из котла под Курском. По данным Минобороны РФ, в ходе этой попытки были ликвидированы более 80 бойцов ВСУ, около 40 человек получили ранения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / kibri_ho

Дарья Нарыкова
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