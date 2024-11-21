Песков не исключил возможность новой поездки Путина в Донбасс

Новая поездка президента Российской Федерации Владимира Путина в Донбасс не исключается. Лидер всегда находится рядом с теми, кому требуется его помощь. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, не исключаю, что такие посещения будут ещё... Наш президент всегда рядом с людьми, рядом с теми, кто нуждается в его заботе и помощи», — ответил Песков на вопрос в интервью РИА Новости.