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Регион
21 ноября, 07:34

Песков не исключил возможность новой поездки Путина в Донбасс

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Новая поездка президента Российской Федерации Владимира Путина в Донбасс не исключается. Лидер всегда находится рядом с теми, кому требуется его помощь. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, не исключаю, что такие посещения будут ещё... Наш президент всегда рядом с людьми, рядом с теми, кто нуждается в его заботе и помощи»,ответил Песков на вопрос в интервью РИА Новости.

Путин подчеркнул важность развития Донбасса и Новороссии
Путин подчеркнул важность развития Донбасса и Новороссии

Также часто в Кремле поднимается тема восстановления освобождённых земель. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия непременно восстановит истерзанные войной Донбасс и Новороссию, а также окажет поддержку их аграрному потенциалу.

Мария Любицкая
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