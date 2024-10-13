Путин пообещал восстановить Донбасс и Новороссию

Россия начнёт работы по восстановлению всех разрушенных объектов на территориях Донбасса и Новороссии, а также поддержит их аграрный потенциал. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в обращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Путин выразил особую благодарность аграриям Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР, а также приграничных регионов — Курской, Белгородской и Брянской областей. Он отметил, что несмотря на испытания, они продолжают трудиться с полной самоотдачей и ответственностью.