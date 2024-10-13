Путин пообещал восстановить Донбасс и Новороссию
Путин: Россия восстановит разрушенные объекты Донбасса и Новороссии
Россия начнёт работы по восстановлению всех разрушенных объектов на территориях Донбасса и Новороссии, а также поддержит их аграрный потенциал. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в обращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Путин выразил особую благодарность аграриям Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР, а также приграничных регионов — Курской, Белгородской и Брянской областей. Он отметил, что несмотря на испытания, они продолжают трудиться с полной самоотдачей и ответственностью.
«Такая преданность делу, мужество заслуживают самого глубокого уважения. В приоритетном порядке продолжим оказывать вам необходимую помощь. Шаг за шагом обязательно восстановим и отстроим все, что было разрушено и повреждено. И, конечно, будем создавать условия для реализации богатейшего аграрного потенциала наших исторических территорий, воссоединившихся с Россией», — подчеркнул президент.
Сегодня лидер РФ Владимир Путин поздравил российских аграриев с профессиональным праздником. Кроме того, ранее он поручил интегрировать Донбасс и Новороссию в национальные проекты, включая восстановление и развитие сельскохозяйственного сектора. Уже в сентябре этого года в Донбассе открылись 12 новых социальных объектов, демонстрируя, как Россия активно развивает эти территории с опорой на национальные проекты.
Life.ru