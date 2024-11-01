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1 ноября, 12:01

Путин подчеркнул важность развития Донбасса и Новороссии

Путин на форуме «Юг молодой» назвал развитие Донбасса и Новороссии важной темой

Президент России Владимир Путин в приветственном письме участникам и организаторскому составу Всероссийского молодёжного форума «Юг молодой» указал на важность обсуждения ими темы развития Донбасса и Новороссии. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Вы начинаете свою работу с обсуждения такой важной темы, как развитие Донбасса и Новороссии – наших исторических земель, навеки воссоединившихся с Отечеством. Знаю, что участники предстоящих встреч уже проявили себя в реальных делах, в общественной и волонтёрской деятельности и готовы предложить новые инициативы в таких сферах, как экономика, наука и образование, культура и спорт, здравоохранение и поддержка семьи», — сказано в телеграмме главы государства.

Российский лидер отметил, что участники форума будут проводить информативные дискуссии и круглые столы с участием известных политических деятелей и экспертов, представителей министерств и ведомств, а также руководства ведущих компаний. Владимир Путин уверен, что такая плотная программа позволит каждому участнику проявить свои лучшие стороны, найти поддержку для реализации своих идей, а также встретить надёжных друзей и единомышленников.

«Убеждён, что «Юг молодой», который с нынешнего года будет проходить в новом круглогодичном образовательном центре «Маяк», займёт достойное место в богатой палитре молодёжных форумов страны», — заключил президент.

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Тема восстановления освобождённых земель часто обсуждается в Кремле. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия непременно восстановит истерзанные войной Донбасс и Новороссию, а также окажет поддержку их аграрному потенциалу. В свою очередь, полпред президента РФ Артём Жога предложил именно туда отправлять в отпуск чиновников, чтобы они оказывали помощь местным.

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Владимир Озеров
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