Путин подчеркнул важность развития Донбасса и Новороссии

Президент России Владимир Путин в приветственном письме участникам и организаторскому составу Всероссийского молодёжного форума «Юг молодой» указал на важность обсуждения ими темы развития Донбасса и Новороссии. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Вы начинаете свою работу с обсуждения такой важной темы, как развитие Донбасса и Новороссии – наших исторических земель, навеки воссоединившихся с Отечеством. Знаю, что участники предстоящих встреч уже проявили себя в реальных делах, в общественной и волонтёрской деятельности и готовы предложить новые инициативы в таких сферах, как экономика, наука и образование, культура и спорт, здравоохранение и поддержка семьи», — сказано в телеграмме главы государства.

Российский лидер отметил, что участники форума будут проводить информативные дискуссии и круглые столы с участием известных политических деятелей и экспертов, представителей министерств и ведомств, а также руководства ведущих компаний. Владимир Путин уверен, что такая плотная программа позволит каждому участнику проявить свои лучшие стороны, найти поддержку для реализации своих идей, а также встретить надёжных друзей и единомышленников.