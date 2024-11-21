Знаменитый «Геракл» Кевин Сорбо поддержал Россию из-за «психов» во власти в США
Кадр из фильма «Геракл и амазонки»; режиссёр – Билл Л. Нортоня; производство – Renaissance Pictures
Американский актёр Кевин Сорбо заявил, что в США вскоре не останется людей во власти, которые желают войны с Россией.
«Дорогая Россия, большинство американцев не стремятся к конфликту с вами. Это лишь безумцы, находящиеся у власти, кто этого хочет. Их время скоро закончится», — написал Сорбо в своих социальных сетях.
66-летний Кевин Сорбо наиболее известен благодаря главной роли в сериале «Удивительные странствия Геракла» (1995-1999).
Ранее он также утверждал, что его религиозные убеждения стали причиной трудностей в карьере в Голливуде, а его аккаунт в Twitter (заблокирован в России) был удалён за защиту традиционных ценностей.
Напомним, что сбежавший в Испанию актёр из «Сватов» рассказал, что его ждёт в России. Александр Феклистов осудил СВО и поддержал украинских коллег, после чего лишился работы и переехал в Европу.