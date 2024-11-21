Американский актёр Кевин Сорбо заявил, что в США вскоре не останется людей во власти, которые желают войны с Россией.

«Дорогая Россия, большинство американцев не стремятся к конфликту с вами. Это лишь безумцы, находящиеся у власти, кто этого хочет. Их время скоро закончится», — написал Сорбо в своих социальных сетях.

66-летний Кевин Сорбо наиболее известен благодаря главной роли в сериале «Удивительные странствия Геракла» (1995-1999).

Ранее он также утверждал, что его религиозные убеждения стали причиной трудностей в карьере в Голливуде, а его аккаунт в Twitter (заблокирован в России) был удалён за защиту традиционных ценностей.