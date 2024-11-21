Учёные разработали концепцию «локального времени»

Международная исследовательская группа, включающая учёных Донского государственного технического университета (ДГТУ) и Лиссабонского университета NOVA, предложила новую концепцию измерения времени, названную «локальным временем». Эта работа опубликована в научном журнале Foundations.

Согласно новой теории, время представлено в виде независимого потока, который может изменять свою скорость и направление в зависимости от условий. Доцент кафедры «Высшая математика» ДГТУ Надежда Красий поясняет: «Каждый процесс, который исследуется в течение определенного промежутка времени, фактически представляет собой сочетание самого изучаемого процесса и сопровождающего его временного контекста. Важно отметить, что понятие времени в данном случае отличается от астрономического и определяется исключительно характером развития процесса и изменениями, происходящими внутри него».

Исследователи считают, что первичные представления о времени возникли у предков человека около трёх миллионов лет назад, когда они начали замечать смену дня и ночи. Позднее наблюдения за лунными фазами и связанными с ними природными изменениями привели к первым попыткам измерения временных промежутков.

Учёные обосновали свою концепцию с помощью математических подходов, таких как риманова геометрия, теория кривых, дифференциальные уравнения, а также теория вероятностей и случайных процессов. Для анализа понятия «локального времени» они использовали простые геометрические объекты, что помогло установить связь между абстрактным временем и реальными физическими явлениями, приближая его к привычным методам человеческого восприятия времени.

Эксперименты показали, что введенное в рамках математических моделей «локальное время» может количественно описывать порядок событий. Оно основано на наборе измерений различных величин, сделанных одновременно. Это открытие не только описывает свойства наблюдаемых явлений, но и может помочь в прогнозировании их развития.