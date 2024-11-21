Конфликт на Украине переходит в зимнюю фазу, а непростые погодные условия оказывает влияние на боевые действия, так как земля замерзает и леса больше не могут служить укрытием от беспилотников. Тем не менее стороны стараются занять выгодные позиции, сообщает РИА «Новости».

По информации агентства, в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские военные смогли значительно продвинуться в западной части. Основной целью является Красноармейск (Покровск), который снабжает донбасскую группировку ВСУ.

В настоящее время российские войска сосредоточены на освобождении Курахово, чтобы заставить ВСУ отступить и оставить им только узкий коридор на запад, как уже случалось в Угледаре и Авдеевке. В статье говорится, что в настоящее время украинская армия копит западное высокоточное оружие в расчёте на наступление на один из приграничных регионов РФ.

«ВСУ достаточно давно накапливают западное высокоточное оружие. К примеру, ракеты Storm Shadow и SCALP-EG они не применяли уже несколько месяцев. Очень вероятно, что Киев решил их приберечь для последнего, решающего рывка», — указано в статье.

В материале говорится, что провал возможного контрнаступления подорвёт переговорную позицию Киева и союзников с Запада. Кроме того, для украинских властей крайне важно до инаугурации Дональда Трампа продемонстрировать свою способность проводить крупные военные операции.