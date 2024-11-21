«Гладиатор 2»: попытка вернуть величие Рима или провал?

Долгожданный исторический боевик Ридли Скотта «Гладиатор 2» уже вышел в мировой прокат. Критики успели оценить фильм и поделиться своими неоднозначными впечатлениями. Например, обозреватель «Фонтанки» Матвей Пирогов отметил, что, несмотря на попытки вернуть зрителей в эпоху Римской империи, фильм оставляет ощущение, что лучше жить в уединённой провинции у моря, чем наблюдать за унылым Римом.

Напомним, что события фильма происходят спустя 16 лет после противостояния генерала Максимуса (Рассел Кроу) и императора Коммода (Хоакин Феникс). По мнению кинообозревателя, новые злодеи — императоры Каракалла и Гета, сыгранные Фредом Хехингером и Джозефом Куинном, представляют собой карикатурных рыжих клоунов-близнецов. Генерал Максимус теперь разделен на два персонажа: утомлённого генерала и гладиатора-мстителя, воплощённых Педро Паскалем и Полом Мескалом.

Кинокритик также отмечает, что фильм страдает от недостатка оригинальности. Сценарий, который долго переписывался, напоминает первую часть, но без прежней искренности и харизмы. Сюжет вращается вокруг римского генерала Акакия, вынужденного покорять мирные народы по приказу императоров. Во время кампании в Нумидии он берёт в плен Ханно, который оказывается сыном Луциллы — персонажа из первого фильма.

Пирогов считает, что создатели фильма не решились отойти от шаблонов оригинала, вместо этого раздувая их до комичных масштабов. Даже впечатляющие спецэффекты и масштабные битвы не могут скрыть отсутствие свежих идей. Единственным приятным моментом критик называет игру Дензела Вашингтона в роли циничного и обаятельного торговца Макрина.

«24 года назад сэр Ридли не стеснялся снимать большие эпичные битвы. Теперь же он словно бы боится, не дай Юпитер, утомить зрителя», — отметил Матвей Пирогов.

Несмотря на визуальные эффекты и попытки цитировать античные источники, «Гладиатор 2» не смог достичь уровня своего предшественника. Фильм, по мнению кинообозревателя, не вносит ничего нового и оставляет зрителей с вопросом, зачем было создавать это продолжение.