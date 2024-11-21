В Свердловской области пенсионерка за шум разбила школьнику голову тростью

В Каменске-Уральском 74-летняя пенсионерка разгневалась на громкие разговоры школьников. Пожилая женщина разбила одному из них голову тростью.

Как пишет Ural Mash, два мальчика в возрасте 13 и 14 лет находились на общем балконе в многоквартирном доме. Они бурно что-то обсуждали, когда к ним подошла пенсионерка, которая нанесла одному из школьников удар по голове тростью. Следующие две недели ребёнку пришлось провести дома на лечении.

После инцидента родители школьников обратились в полицию. Однако уже месяц расследование находится в подвешенном состоянии. Семья наняла юриста. Как заявляют знакомые, пенсионерка проявляет агрессию к окружающим далеко не впервые.