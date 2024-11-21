В Сибири многомиллионная сделка с драгметаллами на берегу реки закончилась разбоем

Полиция задержала в Красноярске мужчину, похитившего у жителя Иркутской области рюкзак с более 48 млн рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области.

Задержание мужчины, укравшего 46 миллионов. Видео © Telegram / Ирина Волк

«По одной из версий, мужчина пытался приобрести драгоценные металлы, однако в момент передачи денег «продавец» побил его и забрал сумку с крупной суммой денег», — говорится в сообщении.

Вскоре полицейские задержали мужчину, который пытался покинуть район в сторону Красноярского края. Полицейские нашли у него рюкзак с купюрами. До момента задержания злоумышленник успел потратить 3,6 миллиона рублей на покупку автомобиля. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».