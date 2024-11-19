Сделка по продаже украденного подлинника указа Петра II не будет отменена
Аукционный дом Aguttes не будет отменять сделку по продаже указа Петра II
Портрет Петра II. Обложка © Третьяковская галерея / Григорий Молчанов
Аукционный дом Aguttes не станет отменять сделку по продаже подлинника указа императора Петра II, который ранее был украден из Российского государственного военно-исторического архива. О нежелании удовлетворять просьбу Посольства РФ сообщило руководство торговой площадки.
«Оснований для отмены продажи нет, и дело закрыто», — поделились с РИА «Новости» в Aguttes.
Указ юного императора ушёл с молотка во Франции 30 октября за 3 тысячи евро. Документ, датированный 9 сентября 1727 года, касался снятия Егора Фаменцына с должности коменданта Петербурга и назначения на этот пост князя Григория Урусова. На инцидент отреагировали российские дипломаты, которые потребовали вернуть подлинник на родину.