Сделка по продаже украденного подлинника указа Петра II не будет отменена

Аукционный дом Aguttes не станет отменять сделку по продаже подлинника указа императора Петра II, который ранее был украден из Российского государственного военно-исторического архива. О нежелании удовлетворять просьбу Посольства РФ сообщило руководство торговой площадки.

«Оснований для отмены продажи нет, и дело закрыто», — поделились с РИА «Новости» в Aguttes.