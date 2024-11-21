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21 ноября, 09:08

В Петербурге четырёхлетняя девочка получила сильные ожоги во время купания

Четырёхлетняя девочка получила ожоги третьей степени во время купания в Санкт-Петербурге. Ребёнок пострадал из-за очень горячей воды, которая текла из крана, сообщает 78.ru.

По информации издания, малышку доставили в больницу. Медики диагностировали у неё термический ожог 20% третьей степени лица, левого плеча, кисти, спины, ягодиц и бедра. В настоящее время девочка находится в тяжёлом состоянии. Известно, что ребёнок проживает дома с мамой, бабушкой, дедушкой и тётей.

Тайное стало явным: Получивший ожог в Приморье мальчик соврал родителям, но не провёл полицию
Тайное стало явным: Получивший ожог в Приморье мальчик соврал родителям, но не провёл полицию

А ранее Life.ru сообщал, что в Челябинске 11-летний школьник получил ожоги, когда упал в яму с кипятком. Мальчика доставили в больницу, ему потребовалась операция.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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