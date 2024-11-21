В Петербурге четырёхлетняя девочка получила сильные ожоги во время купания

Четырёхлетняя девочка получила ожоги третьей степени во время купания в Санкт-Петербурге. Ребёнок пострадал из-за очень горячей воды, которая текла из крана, сообщает 78.ru.

По информации издания, малышку доставили в больницу. Медики диагностировали у неё термический ожог 20% третьей степени лица, левого плеча, кисти, спины, ягодиц и бедра. В настоящее время девочка находится в тяжёлом состоянии. Известно, что ребёнок проживает дома с мамой, бабушкой, дедушкой и тётей.