В Голубом Коране обнаружили скрытый текст

Специалисты Национального музея Заида в Абу-Даби сделали сенсационное открытие: они нашли скрытый текст в знаменитой древней рукописи — Голубом Коране. Этот шедевр исламского искусства был создан более тысячи лет назад, сообщает эмиратское новостное агентство WAM.

Голубой Коран был написан между концом IX и началом X века. Точное место его создания неизвестно, но учёные предполагают, что рукопись могла быть изготовлена в Тунисе, Андалусии или на территории современного Ирака.

Исследователи считают, что Голубой Коран был одним из самых ценных произведений своего времени. Из первоначальных 600 страниц сохранилось всего около сотни. Некоторые из них находятся в частных коллекциях, другие — в музеях по всему миру.

Для исследования рукописи учёные использовали современные методы спектрозональной съёмки. Этот подход позволяет выявить детали, которые не видны невооружённым глазом. Одним из таких открытий стал фрагмент суры Ан-Ниса, скрытый под иллюстрацией на одном из листов. В музее предполагают, что это было сделано, чтобы скрыть ошибку, допущенную каллиграфом при написании текста.

Возможно, создатели Голубого Корана не решились уничтожить испорченный лист, потому что в то время пергамент был очень дорогим материалом. Вместо этого они скрыли ошибочный фрагмент под иллюстрацией.

Голубой Коран привлекал внимание учёных и историков со всего мира. Новое открытие лишь подчеркивает, насколько интересным и значимым является это произведение. На сегодняшний день Голубой Коран остаётся важной частью мирового культурного наследия.