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21 ноября, 08:54

СК: Трём гендиректорам фирм, сотрудничавших с Минобороны, вынесли приговоры

Суд вынес приговор трём предпринимателям, обвиняемым в хищении сотен миллионов рублей по госконтрактам с Министерством обороны, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Вячеслав Шустов, Константин Савостьянов и Сергей Белов, занимавшие должности генеральных директоров коммерческих компаний, были признаны виновными в преступлении. Суд назначил Савостьянову девять лет лишения свободы, в то время как Шустов и Белов получили по шесть лет каждый. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Также было решено о конфискации арестованного имущества обвиняемых — денежных средств, недвижимости и автомобилей, стоимость которых превышает 50 миллионов рублей, в доход государства. Следствие установило, что в период с 2018 по 2021 годы Шустов, Савостьянов и Белов похитили более 300 миллионов рублей, завышая цены и используя поддельные документы при исполнении многомиллионных госконтрактов на поставку продукции для Минобороны.

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А ранее Следственный комитет России узнал, кто является организатором многомиллионного хищения имущественного комплекса Минобороны. Комплекс из 15 объектов недвижимости нашли в Балашихе.

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Life.ru

Марина Фещенко
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