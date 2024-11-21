В белорусском Гродно ввели режим КТО в рамках учений

На территории Гродно и Гродненского района КГБ Белоруссии ввёл режим контртеррористической операции (КТО) в ходе командно-штабных учений. Мероприятие предусматривает использование военной техники и ограничение движения, сообщает БелТА.

Учения ведутся в преддверии выборов лидера государства и продлятся до 22 ноября. Глава МВД республики Иван Кубраков отметил, что на мероприятиях отрабатываются меры по недопущению вовлечения граждан в противоправную деятельность.