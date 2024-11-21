В белорусском Гродно ввели режим КТО в рамках учений
На территории Гродно и Гродненского района КГБ Белоруссии ввёл режим контртеррористической операции (КТО) в ходе командно-штабных учений. Мероприятие предусматривает использование военной техники и ограничение движения, сообщает БелТА.
Учения ведутся в преддверии выборов лидера государства и продлятся до 22 ноября. Глава МВД республики Иван Кубраков отметил, что на мероприятиях отрабатываются меры по недопущению вовлечения граждан в противоправную деятельность.
Недавно белорусские журналисты провели расследование и выяснили, что вооружённая оппозиция с помощью западных кураторов планирует напасть на территорию Белоруссии сразу с трёх направлений — из Польши, Литвы и Украины. Их главной целью станут четыре области на юго-западе республики, а конечной — захват всей страны.
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