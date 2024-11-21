Как обкатать зимние шины: советы экспертов для безопасной езды

Сезон замены летней резины на зимнюю уже стартовал, и многие автовладельцы начинают готовить свои транспорт к холодам. Автоэксперты сходятся во мнении, что правильная обкатка может значительно улучшить сцепление с дорогой и продлить срок службы резины. Эксперт автомобильного издания «За рулем» пояснил, почему и как необходимо проводить обкатку новых зимних шин.

Как отметил специалист: «Первое правило – необходимо стереть внешний слой. Некоторые производители шин выпускают специальные пресс-формы, на внутренних стенках которых в месте формирования протектора создаются микронеровности, обеспечивающие повышенное сцепление с дорогой у новых шин. В процессе обкатки этот слой изнашивается вместе с первичным слоем резины, только после этого с дорожным покрытием начинает взаимодействовать липкий слой протектора».

В течение первых 300–500 километров важно ездить осторожно. Это поможет удалить смазку, остающуюся в канавках протектора после производства. Эксперты рекомендуют избегать резких торможений, ускорений и маневров, чтобы не повредить структуру шин. Нешипованные шины лучше обкатывать на сухом и чистом асфальте. Это позволяет равномерно стереть производственный слой и обеспечить оптимальную работу резины.

Еще один важный фактор — поддержание правильного давления в шинах. В начале рекомендуется не доводить давление до максимального, чтобы ускорить процесс адаптации шин к дороге. После первых 1000 километров можно довести давление до рекомендуемых производителем показателей.

Следуя этим простым правилам, вы обеспечите своим зимним шинам максимальную эффективность и продлите их срок службы, что повысит безопасность на дороге в холодное время года.