Глава ФНС Егоров доложил Путину о снижении количества должников вдвое в РФ

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в День работника налоговых органов доложил президенту России Владимиру Путину о снижении числа должников вдвое. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой ФНС Даниилом Егоровым. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«В два раза по стране упало количество должников. То есть миллионы людей больше нам не должны, потому что то были долги по разным ячеечкам бюджетной системы, теперь мы сами всё разносим», — отметил Егоров.

Глава ФНС уточнил, что от статуса должников избавились около 20 миллионов человек. По словам Егорова, у россиян повысилась дисциплина и в ситуации просто произошли тектонические сдвиги. Также руководитель ведомства добавил, что почти на три миллиона сократилось число документов, которые ФНС передаёт в суд.

День работника налоговых органов отмечается ежегодно 21 ноября. Дата проведения праздника выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1991 году президент РСФСР Борис Ельцин подписал указ об образовании Государственной налоговой службы РСФСР, которую спустя семь лет преобразовали в Министерство по налогам и сборам.